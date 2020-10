Over 65 in lockdown e #nessunoincontrinessuno. Appello di Bergamo a Milano

Luca Lorini, direttore del dipartimento di Emergenza, Urgenza e Area critica dell’ospedale di Bergamo, non ha dubbi: "Dobbiamo fermare, isolare i più anziani per quattro settimane"

L’emergenza sanitaria milanese vista da Bergamo, la provincia che ha subito più perdite con seimila esistenze stroncate nei mesi più critici della pandemia. Milano che ieri ha contato quattromila nuovi contagi, record dall’inizio del Covid, e che “non può pagare questo prezzo”, ha detto un allarmato Beppe Sala. E Bergamo, cosa insegna? Luca Lorini non ha paura ad esporsi e chiedere in modo categorico il lockdown per gli over 65, perché più vulnerabili al virus e perché questa è la fascia di età della maggior parte dei malati che finiscono in terapia intensiva. E forse se lo può permettere, visto che ha combattuto nella terapia intensiva dell’ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII, che è stata la più grande dopo quella di Wuhan. Sebbene oggi nel suo reparto ci siano solo sette persone, di cui uno trasferito da Milano e 47 pazienti positivi al Covid in tutto l’ospedale di Bergamo.

