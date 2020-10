Beppe Sala e i 7 incontri per 7 temi

Il sindaco di Milano lancia un ciclo di incontri tematici per immaginare il futuro della città. Al termine dei quali deciderà se ricandidarsi o meno

“Qualche settimana fa avevo lanciato l’idea di chiedere alla città, in considerazione delle lezioni che la crisi del Covid sta dando a noi e a tutto il mondo, di impegnarsi direttamente in una profonda riflessione sul futuro di Milano. La città ha risposto immediatamente e le migliori espressioni del mondo della ricerca, dell’università, delle imprese e del terzo settore hanno espresso la consueta vitalità”, ha scritto ieri il sindaco Beppe Sala sulla sua pagina Facebook, di fatto iniziando la lunga campagna elettorale per le comunali del 2021. Sala ha lanciato un’iniziativa con la formula di sette incontri per sette temi, che partirà il 12 ottobre.

Si inizia con la creazione di un tavolo di lavoro per ogni tema, “ospitati nelle sedi di alcune delle più prestigiose istituzioni della città”. I risultati saranno presentati poi alla città in sette giornate diverse, ognuna dedicata a un singolo tema, ospitate stavolta nelle diverse sedi del Piccolo Teatro e trasmesse online. Una sorta di format “stati generali”, una formula aperta a cui Sala è particolarmente affezionato e che aveva utilizzato, ad esempio, per lanciare il progetto degli scali ferroviari. Un confronto aperto che forse potrebbe servirgli anche a delineare un programma adatto alla “nuova” Milano post Covid, per la prossima legislatura. Ammesso che le idee che emergeranno lo convincano al gran passo. L’obiettivo è chiudere il tutto per il 7 novembre, la deadline che Sala s’è dato per la decisione sulla ricandidatura è più o meno quella.