Il Foglio AI e il racconto sulla stampa internazionale

Dai media inglesi Guardian e Bbc, agli americani Wall Street Journal e Washington Post, fino allo spagnolo El Paìs, al tedesco Der Spiegel, ai francesi Le Figaro, il Monde, HuffPost France e Le Point, passando per l'agenzia sud coreana Yonhap e la russa Pravda. Il nostro esperimento ripreso dai giornali di tutto il mondo

L'esperimento del Foglio AI ha destato grande interesse nella stampa internazionale. Da subito, da quando il Foglio ha lanciato il nuovo inserto, il mondo ha cominciato a parlarne. Dalla Francia alla Germania, dagli Stati Uniti all’India, dal Brasile alla Russia, fino alla Corea del sud. La pubblicazione del primo quotidiano cartaceo interamente generato dall’intelligenza artificiale ha innescato un dibattito globale: su cosa sia l’informazione, su cosa resti della scrittura, su dove stia andando il giornalismo. L'intelligenza artificiale comincia a occupare un posto, man mano sempre più grande, in qualunque ambito. Il giornale, la carta stampata, sembrava l'ultima trincea. L’ultimo luogo sacro. La voce umana, la penna del redattore, l’ironia dell’editorialista: tutto questo non può essere imitato da un software. E invece, almeno per un mese, è quel che l'Ia sta provando a fare. Guidata dalle domande del Foglio.

Nel Regno Unito

Il primo a parlarne con risonanza globale è stato il Guardian, quotidiano britannico progressista, con una particolare attenzione alla tecnologia e un’ampia platea internazionale. Il loro pezzo del quotidiano londinese è partito dai fatti: “Un giornale italiano pubblica il primo numero al mondo scritto interamente da AI”, ma è andato oltre. Ha messo in scena il cortocircuito: un foglio nato per pensare, Il Foglio, che decide di farsi scrivere da una macchina. Un paradosso? Una provocazione? Un test? Per il Guardian, tutte queste cose insieme.

Anche Bbc News si è interessata al caso, con un articolo più tecnico in cui si parla degli strumenti usati, del training dell’AI, del ruolo umano nell’editing. Ma non sono mancati riferimenti culturali. Un redattore ha citato Orwell: “Chi controlla il presente, controlla il passato. Chi controlla l’AI, controlla l’agenda”.

Reuters, con la sobrietà di sempre, ha parlato del nostro esperimento come del “primo caso noto di supplemento redazionale generato da AI e pubblicato su carta da un quotidiano mainstream”.

Negli Stati Uniti

La notizia è arrivata anche negli Stati Uniti. Il New York Times, che in genere guarda con prudenza all’AI, ha riconosciuto l’importanza simbolica del gesto in una newsletter.

Il Washington Post, sempre in bilico tra scetticismo e innovazione, ha dedicato una rubrica speciale all’episodio, parlando di “laboratorio italiano”. Ha sottolineato la trasparenza dell’operazione: niente occultamento, nessun trucco. Il giornale ha dichiarato apertamente che si trattava di un numero interamente artificiale. E questa onestà, dicono, è parte del valore. Ha poi esplorato le implicazioni di questa mossa per il futuro del giornalismo e le reazioni dei lettori e sollevato domande sull'impatto dell'IA nella produzione di notizie.

Cnn ha parlato dell’esperimento in una trasmissione dedicata alle tecnologie emergenti. L’analista invitato ha detto che la notizia non è che l’AI sappia scrivere, ma che sappia stare al mondo in un giornale come Il Foglio, che fa del giudizio il suo mestiere. Una cosa è scrivere in italiano corretto. Un’altra è avere un’opinione.

Anche il quotidiano statunitense Politico ha analizzato l'esperimento del Foglio AI riprendendo le parole del direttore Claudio Cerasa sul processo in corso.

In Spagna

El País, uno dei principali quotidiani progressisti della Spagna, ci ha dedicato un pezzo molto letterario. Ha raccontato la lettura – vera – di un numero finto. La “curiosa lettura” di un giornale di carta che non è stato scritto da nessuno. La loro conclusione era più filosofica che tecnica: l’intelligenza artificiale non ci toglie la parola, ma ci costringe a chiederci chi parla, quando leggiamo.

In Germania

Dalla Germania sono arrivati due sguardi diversi ma complementari. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, una delle colonne del giornalismo conservatore europeo, ha giocato la carta dell’interrogativo: se una AI può scrivere il Feuilleton, allora il confine tra tecnica e cultura si è dissolto. La Süddeutsche Zeitung, ha preso l’evento come punto di partenza per un ragionamento più ampio: la redazione come luogo, come mestiere, come comunità. E cosa succede quando a entrare nella comunità è un’entità che non ha corpo, né sonno, né sabato sera.

Der Spiegel, il settimanale tedesco del giornalismo d’inchiesta, ha usato il caso come esempio di un futuro già presente. Nell'articolo viene sottolineato che il punto non è la scrittura meccanica, ma la selezione: chi decide cosa scrivere, se non c’è un umano? Chi edita l’intelligenza? E chi ne è responsabile? Il pezzo è un’analisi dei limiti, delle potenzialità, e delle aree grigie.

In Francia

Il Figaro, decano della stampa francese, conservatore, ha raccontato l’esperimento, ponendo la domanda che sta a cuore a molti giornalisti europei: cosa resta del mestiere se anche l’ironia, anche lo stile, anche l’analisi diventano emulabili? La risposta, implicita, era un misto di ammirazione e inquietudine.

HuffPost France, spesso più attratto dalla novità che dalla profondità, ha trattato l’evento come una “prima mondiale”. Il tono era quasi da record sportivo, ma non senza interesse. L’accento è stato messo sul fatto che Il Foglio non ha automatizzato il giornale, ma ha cercato di “imitare lo spirito del giornale” attraverso l’AI. Questo, dice, è nuovo. Non una copia, ma un gemello sintetico.

L’articolo del Monde ha discusso dell’esperimento del Foglio analizzando le implicazioni e le reazioni nel panorama mediatico internazionale.

Bfmtv, canale all-news francese, ha trattato la notizia nei telegiornali della mattina e della sera. Anche qui, stupore e rispetto: l’Italia ha battuto tutti sul tempo. E mentre in Francia si discute ancora se l’AI debba entrare in redazione, in Italia l’AI è diventata la redazione. Per un mese.

L’Agence France-Presse, una delle tre maggiori agenzie mondiali, ha rilanciato la notizia in tutte le lingue. E’ da loro che la voce è rimbalzata nei continenti: in arabo, in inglese, in spagnolo. Il titolo era secco, ma potente: “Un quotidiano italiano affida le sue pagine all’intelligenza artificiale”.

A metà tra l’interesse culturale e la fascinazione mediatica si è mosso Le Point, settimanale francese molto attento all’editoria italiana.Il Foglio non ha solo osato, ha “alzato l’asticella”, recita l'articolo. Se ne parla da anni, si legge nel pezzo: l’AI nei giornali, l’AI nei contenuti. Ma finora nessuno aveva avuto il coraggio (o l’incoscienza) di metterla in pagina.

Radio France si è soffermata sull'iniziativa Foglio AI, mirando a esplorare l'impatto pratico dell'IA nel giornalismo e sollevando questioni sulla veridicità, l'intervento umano necessario e la possibile uniformità tra i giornali. Così come l'emittente di teleradiodiffusione Rtbf Actus.

In Brasile

L'esperimento è stato notato anche in Brasile. Folha de S.Paulo, una delle maggiori testate brasiliane, ha parlato del Foglio AI, con un focus sull’innovazione tecnologica e il suo potenziale in America Latina.

In Lussemburgo

Anche il quotidiano francofono L'Essentiel ha dedicato un articolo al Foglio AI, focalizzandosi sull'uso innovativo dell'IA nel giornalismo. Parla dell'iniziativa come una novità assoluta nel panorama dei media, spingendo a riflessioni sul futuro dell'industria giornalistica e sulle sfide etiche legate all'impiego dell'intelligenza artificiale in questo campo.

In India

Anche due dei giornali indiani più importanti, l'Indian express e il The Hindu, hanno parlato del Foglio AI.

In Slovenia

La radio slovena Mmc Rtv Slovenija ha parlato dell'iniziativa de Il Foglio AI sottolineando l'aspetto innovativo dell'esperimento e mettendo in luce le opportunità e le problematiche dell'integrazione di questa tecnologia nel giornalismo tradizionale.

In Turchia

Il sito turco Bizsiziz ha spiegato l'intero processo dell'esperimento Foglio AI, sottolineandone l'obiettivo riprendendo le parole del direttore del Foglio Claudio Cerasa.

In Messico

Il canale televisivo Tv Azteca Yucatán ha dedicato un servizio al Foglio AI, sottolineandone gli aspetti più innovativi e i principali obiettivi.

In Sud Corea

Una delle principali agenzie di stampa sudcoreana Yonhap ha pubblicato un articolo in cui viene presentato l'esperimento del Foglio AI, analizzando come si utilizza l'AI per generare articoli, titoli e contenuti sollevando domande sul futuro del giornalismo e sull'impatto dell'IA nel settore.

In Russia

Il quotidiano russo Pravda ha parlato del Foglio AI, sottolineando come questo dimostri che l'IA non si limita a generare contenuti grammaticalmente corretti, ma che può anche essere impiegata per elaborare analisi e giudizi.