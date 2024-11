Per il Black Friday l'abbonamento al Foglio è scontato del 30 per cento

Scopri l'offerta per leggere il quotidiano e tutti i contenuti digitali del sito a un prezzo speciale per un anno

Da giovedì 28 novembre fino a domenica 1 dicembre l'abbonamento annuale al Foglio costa il 30 per cento in meno: pagando 133 euro (invece di 190) sarà possibile leggere ogni giorno la copia digitale del Foglio e tutti i contenuti web per un anno.

Per acquistare l'abbonamento scontato basta cliccare su questo link e scegliere l'abbonamento TUTTO COMPRESO - UN ANNO. Segui la procedura d'ordine e al termine inserisci nell'apposito spazio il codice BLACKFOGLIO24.

L'offerta è valida fino a domenica 1 dicembre 2024.