L'Agenda Draghi spiegata ai nostri figli. Un nuovo libro del Foglio dal 12 ottobre

Il formato è quello della nostra nuova collana editoriale: libri grandi come uno smartphone, da mettere in tasca e portare ovunque. In edicola a 1,50 euro più il prezzo del quotidiano

Da sabato 12 ottobre, in edicola con Il Foglio c'è il quarto volume della nostra nuova collana editoriale. Il titolo è L'Agenda Draghi spiegata ai nostri figli ed è curato da Stefano Cingolani. A 1,50€ più il prezzo del quotidiano.

Come tutti i libri della nuova collana, anche questo è grande come uno smartphone: da mettere in tasca, da portare ovunque. È come un telefono ma funziona solo offline!