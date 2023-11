Formati e informati: per i maturandi l'abbonamento al Foglio è in regalo

Image by pikisuperstar on Freepik

Se frequenti l'ultimo anno delle scuole superiori e vuoi sapere cosa succede in Italia e nel mondo puoi chiedere un accesso gratuito al sito del Foglio. Ecco come fare

Quest'anno il Foglio ha deciso di rivolgersi ai più giovani, a chi frequenta l'ultimo anno delle scuole superiori e si prepara a sostenere l'esame di maturità. Abbiamo così riservato a tutti i maturandi un'abbonamento gratuito per un anno al sito del giornale, che permetterà di accedere alla lettura di tutti gli articoli online (sono escluse le edizioni in Pdf del giorno e week end, la Review, il Foglio Sportivo i supplementi).

Per attivare l'abbonamento basterà seguire questi passaggi:



1) Invia la copia fronte retro della tua carta d'identità e il certificato d'iscrizione dell'istituto superiore che frequenti e presso il quale conseguirai il tuo diploma di maturità nel 2024 a questo indirizzo: [email protected]



2) Registrati al sito https://sso.ilfoglio.it/signup.html, (la registrazione è necessaria per potere ricevere l'abbonamento gratuito )



3) Dopo la registrazione entro alcuni giorni riceverai sulla tua email un abbonamento omaggio Articoli Web da attivare



4) Per fruire dei servizi in abbonamento ti basterà attivare l'omaggio ed effettuare il login ex novo al sito www.ilfoglio.it con le tue credenziali di registrazione (indirizzo email e password). Il tuo abbonamento Articoli Web sarà attivo per un intero anno.



L'offerta è valida fino al 10 dicembre 2023