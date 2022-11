"Il mio cuore elettrico" è in edicola e in digitale: l'omaggio con il Foglio

Il primo libro divulgativo sulle aritmie cardiache scritto da Massimo Santini, presidente del Cuore di Roma Onlus e dal dottor Luca Santini, cardiologo dell’ospedale Grassi di Ostia è scaricabile gratuitamente online. Lo trovate anche cartaceo insieme al quotidiano

Il Cuore di Roma Onlus, organizzazione no-profit deputata all’educazione della popolazione in tema di prevenzione delle patologie cardio-vascolari, ha realizzato il primo libro divulgativo sulle aritmie cardiache, dedicato ai pazienti e ai cittadini interessati al funzionamento elettrico del cuore. Il titolo è "Il mio cuore elettrico" e lo trovate in edicola con il Foglio oppure in digitale qui.

L'opera è scritta dal professore Massimo Santini, presidente del Cuore di Roma Onlus e dal dottore Luca Santini, Coordinatore del laboratorio di elettrofisiologia della UOC di Cardiologia dell’Ospedale G.B.Grassi di Ostia.

Con un linguaggio semplice e comprensibile per chiunque, in 320 pagine "Il mio cuore elettrico" illustra le principali patologie aritmiche e le soluzioni diagnostiche e terapeutiche attualmente disponibili. In particolare un'ampia sezione del testo è dedicata alla spiegazione delle indicazioni all’impianto di un dispositivo o all'esecuzione di un’ablazione, alle tecniche di esecuzione di queste procedure, al funzionamento e alle problematiche inerenti a Pacemakers, defibrillatori impiantabili e Loop Recorders, unitamente alle varie modalità di controllo disponibili. Il libro è accompagnato da oltre 200 illustrazioni e disegni esplicativi realizzati da Sandro Rosi e Laura Badellino. La copertina è di Makkox.