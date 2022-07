Fra moda e realtà. Ascolta il podcast del Foglio della Moda

La moda da ascoltare. Dal 7 luglio, tutti i giorni dal lunedì a venerdì. Lo trovate su Spotify, Apple e Google podcast e su tutte le piattaforme di ascolto

“Il Foglio della Moda” si fa podcast! Lo trovate tutte le mattine dal lunedì al giovedì, embedded fra gli altri racconti e interventi audio del Foglio, in una short form di tre minuti di commento e riflessione al fatto-moda del giorno precedente. In pratica, l’editoriale di un quotidiano, ma da ascoltare mentre sorbite il caffè, correte al parco, vi preparate per uscire. Il venerdì, invece, il podcast avrà un long form di dieci minuti e sarà (spesso) condotto in forma di dialogo e di incontro con un referente della moda: un editoriale doppio, diciamo.

Il podcast si intitola “Fra moda e realtà” perché, come gli articoli del Foglio della Moda e del Foglio quando si occupa di questo tema, indagherà i risvolti sociali, politici, storici e artistico-simbolici di ogni notizia degna di nota e di ogni spunto meritevole di approfondimento, dedicando una speciale attenzione alle belle storie personali e anche vestimentarie (ovunque ormai si tende ad occuparsi molto di strategie e poco di vestiti, che invece diventano favolosi quando raccontati: metà degli stilisti italiani di oggi hanno iniziato la propria formazione ascoltando le fiabe sonore Fabbri “a mille ce n’è” e dove non si lesina certo sulla descrizione degli abiti dei protagonisti).

“Fra moda e realtà” gode della produzione e del supporto del miglior partner che si potesse trovare, Dr Podcast Audio Factory LTD, iniziativa fondata nel 2018, cioè agli albori del fenomeno che oggi, solo in Italia, conta 14,5 milioni di utenti al mese ed è in continua espansione, dall’imprenditrice della comunicazione Manuela Ronchi, fondatrice di Action Media, e dal filosofo Raffaele Tovazzi, podcaster a sua volta con il seguitissimo “Il Buongiorno di Londra”. Partecipata dallo scorso febbraio al 30 per cento da Publieurope, branca internazionale di Publitalia, Dr Podcast intende “parlare a chi ha voglia di ascoltare”, come dice Tovazzi: “Fra moda e realtà racconterà dunque la moda a chi abbia voglia di scoprirne l’essenza e ammirarne i contorni. Una suggestione quotidiana che guiderà gli ascoltatori alla scoperta di un mondo costellato da mille personalità e vestito di altrettante sfaccettature”.

Come ogni podcast, sarà fruibile on demand in ogni momento della giornata attraverso qualunque dispositivo connesso alla rete (mobile, desktop, smart speaker o smart TV).

Disponibile dal 7 luglio, il primo longform-aperitivo con Rodrigo Basilicati-Cardin, nipote ed erede del grande rivoluzionario della moda, realizzato in occasione della sfilata celebrativa per il centenario (l’accademico di Francia avrebbe compiuto il 2 luglio cento anni) organizzata a Venezia nel palazzo di proprietà, Ca’ Bragadin, che ospita su strada anche uno degli eclettici Espace Cardin. Molti aneddoti, soprattutto sulla capacità del maestro di scovare talenti, uno su tutti Gérard Depardieu, che fra un mese, il 6 agosto, nelle cave del castello di De Sade a Lacoste, che l’espace Cardin gestisce da ventidue anni, sarà anche il protagonista di un “Depardieu chante Barbara” che “fa cantare la poesia più di quanto canti lui stesso”. Cartellone niente male, diverse considerazioni sul rapporto fra teatro e moda. Scopo della sfilata era rassicurare i duecento licenziatari sparsi nel mondo sull’evidenza che tutto andrà avanti come prima: e cioè, non pensando di fare moda, ma di cambiare la società.