È in edicola il Foglio Review, il magazine diretto da Annalena Benini

Da sabato 23 ottobre in edicola, in allegato con il Foglio, c'è una novità. Si chiama Review, ed è il nuovo magazine diretto da Annalena Benini. Una rivista mensile che racconterà storie, quelle che ci piacciono e quelle che non ci aspettavamo.

La cover di novembre l'ha firmata Emiliano Ponzi, uno dei migliori illustratori della sua generazione. I suoi lavori sono apparsi sulle copertine di tantissime riviste internazionali, come il New York Times, il New Yorker, il Monde, Politico, e hanno illustrato diversi best seller internazionali. Un artista che sa tradurre in immagini il nostro sguardo sul mondo.

È possibile acquistare Review per tutto il mese in edicola in allegato con il quotidiano.