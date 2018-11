Dal 10 novembre in edicola con il Foglio L’etica della redistribuzione

Secondo appuntamento con la collana “Liberi dal Populismo” nata contro questo tipo di atteggiamento che in Italia ha preso piede senza la benché minima opposizione culturale, anzi, venendo nobilitato facendolo passare per un grido di dolore mentre non si tratta d’altro che di un colossale rigurgito. La casa editrice Liberilibri e Il Foglio hanno scelto di portare avanti assieme questa battaglia culturale con cinque grandi testi. Un invito a pensare in maniera diversa e liberatoria rispetto all’asfittica cortina fumogena in cui è avvolto il ceto medio riflessivo del nostro Paese.

Dal 10 novembre, ogni due settimane, in edicola con Il Foglio

troverete il volume di



Bertrand de Jouvenel, L’etica della redistribuzione



(4,50 euro + il prezzo del quotidiano). Richiedetelo al vostro edicolante!