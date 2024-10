Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

L’impotenza dei potenti. Niente di peggio per i grandi del mondo di non essere ascoltati. Tutti invocano la de-escalation ma nessuno sembra intendere. Perché la deterrenza, per essere efficace, deve essere credibile. Da Washington a Teheran, i leader nel pallone - di Siegmund Ginzberg

La Controriforma. Lo spirito del tempo ha presentato il conto a Francesco, accusato ora d’essere “dogmatico”. Degli antichi progetti di riforma è rimasto poco - di Matteo Matzuzzi

Paolo il morbido. Del Debbio, 20 anni in televisione e prima col Cav. E’ il volto nuovo del retequattrismo targato Pier Silvio - di Michele Masneri

Amici mai. L’illusione platonica di un rapporto uomo-donna che non vada a parare sul sesso. Gli esperimenti e il riflesso condizionato davanti a Elon e Giorgia - di Ginevra Leganza

Incubi d’autunno. La stagione delle scadenze e delle notti passate a sognare morti orribili. Inconsci che si ripetono e indigestioni da Oktoberfest - di Annalena Benini

Prospetti di vita. Il pericolo che corriamo a ricordarci dell’inverno demografico solo una volta all’anno. Ma non tutti i numeri sono drammatici. Indagine - di Antonio Pascale

Misteri in fondo al mare. La Marina militare sorveglia il relitto del Bayesian in attesa che tutti i suoi segreti tornino a galla. Il precedente del Mohawk - di Francesco Palmieri

Covid e Aids a confronto. Una pandemia ci terrorizza e l’altra no. Molte le analogie, ma ancora di più le differenze. A cominciare dal numero infinitamente maggiore di morti per Hiv. Ma la partecipazione a questa tragedia non è stata paragonabile. Ecco perché - di Roberto Volpi

La mente digitale. Chi è il guru dell’intelligenza artificiale Georg Gottlob, volato da Oxford alla Calabria in tempi di connubio Meloni-Fink sui data center - di Marianna Rizzini

Vlautin, di cavalli e chitarra. Fuorilegge del country e prolifico romanziere, racconta l’America profonda, palchi sgangherati e città fantasma - di Vittorio Bongiorno

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso