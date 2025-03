Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Lo scandalo del Papa invisibile. Mai in epoca contemporanea il Pontefice s’era negato al suo popolo così a lungo. Un’assurdità in un mondo che fa dell’immagine l’unico vero dogma e che ha trasformato la sofferenza e la morte in non valori da cancellare - di Matteo Matzuzzi

Trump vs Reagan. Il tentativo di impadronirsi della memoria storica. Ma per l’attore che diventò presidente le alleanze erano sacre e gli immigrati una risorsa - di Marco Bardazzi

L’epurazione dei generali. Trump fa saltare i capi delle Forze armate americane. Come gli autocrati di ogni tempo. Paranoici al potere - di Siegmund Ginzberg

Liberati dai libri. Durante la Guerra fredda, la Cia introdusse milioni di volumi nei paesi comunisti. Storia del “Piano Marshall per la mente” - di Giulio Meotti

La rivolta viaggia in Tesla. Chi la vende e chi soltanto promette di farlo. Ma l’auto elettrica non era di sinistra? Cronache da un equivoco - di Michele Masneri

Ma il corsetto no. Con i bustini e le gonne fascianti, per le donne suonerà pure l’ora del ritorno in casa e dei lavori sottopagati? La moda delle “tradwife” - di Fabiana Giacomotti

Il megalomane del Novecento. Aristotele Onassis che si prese tutto. La sua favola mediterranea non ha nulla a che fare con gli oligarchi di oggi - di Cristina Marconi

Dannata chitarra. L’anima in cambio del talento. La storia vera dietro al patto diabolico di Robert Johnson, che cantò il blues come nessun altro - di Nicola Contarini

E il logos si fece mistico. Il Commento al Vangelo di Giovanni del teologo medievale Meister Eckhart. Alla Biennale arriva “l’inaudito” - di Maurizio Crippa

Da Botticelli alla grafica 3D, i cento volti di Dante. Ma i software non battono la fantasia. Quanto si divertono i ricercatori a ricostruire l’aspetto del Sommo Poeta a partire dalle ossa. Non è meglio immaginarlo mentre lo leggiamo, coltivando una “corrispondenza d’amorosi sensi”? - di Francesco Palmieri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso