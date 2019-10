Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì).

Caduti nell'Euphoria - Il sesso, la droga, tua madre che non sa niente, tuo padre che non capisce niente, il giovane mondo dei rapporti umani con il porno dentro i telefoni. E’ tutto nuovo, ma è tutto eterno - di Annalena Benini

Il feroce Saladino - Erdogan sogna un impero turco che va dall’Adriatico alla Cina. Parlano Gürsel, Cagaptay e Goldman: “Vuole la rivincita ottomana - di Giulio Meotti

Ma la carta non è morta - Non solo De Benedetti. Tutti vogliono un giornale, e il business sembra tornato più dinamico che mai - di Stefano Cingolani

La donna del futuro - Altro che personalità neutra. Cattolica che piace ai laici, occhiali tondi e family first, Marta Cartabia è la prof-giudice dei prossimi sogni istituzionali - di Marianna Rizzini

Ucciardone dreaming - Trasformare l’Italia in un grande carcere: è il sogno di grillini e manettari. S’avanza il “diritto della paura” - di Giuseppe Sottile

Vi racconto l'istante sospeso tra la luce e la notte - Nel suo ultimo libro Francesco Guccini scrive l’amore per un paese al tramonto, la malinconia per un mondo che non c’è più e la ricerca delle parole giuste. Una giornata con lui tra fantasmi, ricordi e presagi - di Piero Vietti

Cretinetti e Grattacieli - La Torre Velasca del “Vedovo” di Sordi, appena rivenduta, è di nuovo simbolo del boom milanese

- di Michele Masneri

Il genio dell'eros - La vita spericolata di Julien Green nei suoi diari incensurati e inediti. Dall’amore per i ragazzini fino alla deriva dei sentimenti e delle idee - di Marina Valensise

Fotografie di una freak - Diane Arbus riesce a essere in tutte le sue immagini, senza comparire mai. Il contrario di Instagram - di Maurizio Fiorino

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale

Come diventammo populisti - Il “Ritorno a Reims” di un sociologo molto di sinistra. Per scoprire che tutta la sua famiglia comunista è passata con Le Pen. Appunti (per l’Italia) sul tradimento della politica e delle élite - di Maurizio Crippa