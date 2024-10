Cosa vuol dire essere ottimisti. Vi aspettiamo sabato 12 ottobre a Firenze

A Controradio il direttore Claudio Cerasa spiega il senso del nostro essere ottimisti e della Festa dell'Ottimismo che abbiamo organizzato sabato 12 ottobre 2024 a Palazzo Vecchio, Firenze

"Essere ottimisti non significa osservare il presente e il futuro con lo sguardo disincantato di chi vuole vedere solo le notizie positive, significa provare affrontare le sfide del presente e del futuro senza cercare capri espiatori ma cercando soluzioni e quindi immaginando che tecnologia, innovazione, buon senso e la globalizzazione possano sempre aiutarci a trovare una soluzione tutte le difficoltà che viviamo tutti in questo periodo". Questo per il direttore Claudio Cerasa - che è intervenuto a Controradio - il senso del nostro essere ottimisti e della Festa dell'Ottimismo che abbiamo organizzato sabato 12 ottobre 2024 a Palazzo Vecchio, Firenze.

