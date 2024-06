Le pagelle (e le rivelazioni) di Maurizio Milani per le europee 2024

Sullo stesso argomento: Renzi capo supremo e Metsola commissaria di tutto: come andranno le europee

Voto alla campagna elettorale di Giorgia Meloni? "10". E perché? "Perché non va a Strasburgo". E il voto al generale Vannacci? "8,5". Non poteva che essere così: "Io sono un militarista". Maurizio Milani – in compagnia del direttore Claudio Cerasa prima di salire sul palco della Festa dell'Innovazione del Foglio – dà i voti ai partiti e politici. Ma sopratutto ci regala grandi rivelazioni. Per esempio: chi avrebbe votato oggi l'ala dura della Dc? "Per Maurizio Lupi, ex ministro dei Lavori pubblici". E l'ala moscia? "Noi avremmo votato per Bonelli dei Verdi!".

