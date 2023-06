La Festa dell'Innovazione 2023 al TG1

A confronto ministri, imprenditori ed esponenti del mondo culturale. Il direttore Cerasa: "L'innovazione è cruciale per il benessere, la crescita, la creazione di posti di lavoro, ma anche per avere una visione ottimistica sul futuro"

Il servizio del TG1 Rai sull'evento del nostro quotidiano in piazza San Marco a Venezia. A confronto ministri, imprenditori ed esponenti del mondo culturale. "L'innovazione è cruciale per il benessere, la crescita, la creazione di posti di lavoro, ma anche per avere una visione ottimistica sul futuro", dice il direttore del Foglio, Claudio Cerasa