Quanto e come è cambiato il lavoro femminile nella moda?

La diretta del convegno organizzato da PwC Italia e Il Foglio della moda a Milano per presentare "Donne e moda: il barometro 2022"

Quante donne lavorano nella moda in Italia? In che ruoli? E come è distribuita la presenza femminile lungo tutta la filiera? PwC Italia e Il Foglio della Moda presentano la seconda edizione dell’Osservatorio donne e moda - "Donne e moda: il barometro 2022" - che monitora e analizza il ruolo della donnae nel mercato del lavoro della moda, ad ogni livello, grazie allo studio dei dati delle principali associazioni di settore: Camera nazionale della moda italiana (Cnmi), Confindustria moda, e in particolare di Sistema moda Italia (Smi) e dell’Unione nazionale industria conciaria (Unic) e Cna Federmoda.