Lo sport oltre lo sport. L'evento del Foglio a Milano

In vista delle Olimpiadi 2026 Il Foglio organizza a Milano un ciclo di incontri dedicati al tema dello Sport. “Giocare in casa. I luoghi dello sport in una città che cambia” è il titolo del primo appuntamento che si svolgerà giovedì 28 novembre, dalle 10.30 alle 13, presso la sala A del Palazzo del Conti in via Piranesi, 4.





Di seguito l'elenco dei partecipanti:

Andrea Abodi, presidente Credito Sportivo

Alessandro Antonello, ad F.C. Internazionale Milano

Martina Cambiaghi, assessore allo Sport della Regione Lombardia

Bruno Cattaneo, presidente Fipav

Roberta Guaineri, assessore allo Sport del comune di Milano

Giovanni Malagò, presidente del Coni

Fabio Pagliara, segretario generale Fidal

Paolo Scaroni, presidente A.C. Milan

Filippo Tortu, primatista 100 metri piani

L’evento è accreditato come aggiornamento professionale dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia previa iscrizione sulla piattaforma informatica Sigef.