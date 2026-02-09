il caso
Indagato il dirigente Mef e consigliere Mps Stefano Di Stefano per insider trading
L'attuale responsabile della direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare. L'accusa è aver acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia
La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading, Stefano di Stefano, alto dirigente del ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. L'attuale responsabile della direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf - allora non era indagato - nell'ambito del caso sul risiko bancario. È venuto a galla che di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia.
Bivio referendum
Il Cdm ha deciso: non cambia la data del referendum
La decisione
La Cassazione accoglie un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia: si rischia un rinvio del voto
L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto la versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. È possibile che si debba procedere con un riconteggio dei termini, con un rinvio almeno a metà aprile Sulla data comunque, dicono i giudici, la decisione spetta a Consiglio dei ministri e Quirinale. Ma il rischio ricorsi è dietro l'angolo
l'intervista