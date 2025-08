E' morto il giurista Vladimiro Zagrebelsky

E' stato giudice della Corte europea dei diritti umani e componente del Csm. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nella sua casa di villeggiatura a Gressoney-La-Trinité, in Valle d'Aosta

E' morto a 85 anni il giurista ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo Vladimiro Zagrebelsky, fratello maggiore di Gustavo, ex presidente della Corte costituzionale. Secondo quanto si apprende, il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nella sua casa di villeggiatura a Gressoney-La-Trinité, in Valle d'Aosta. “Come amministrazione comunale ci uniamo profondamente al cordoglio della famiglia. Siamo profondamente addolorati per questa perdita", dichiara il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod: "Lo ricordiamo con rispetto e affetto, grati per il legame che ha voluto costruire con il nostro paese, che per lui era diventato casa".

Magistrato dal 1965, ha ricoperto il ruolo di giudice della Corte europea dei diritti umani dal 2001 al 2010, anno in cui ha cominciato a dirigere il Laboratorio dei diritti Fondamentali (LDF) a Torino fino al 2024. E' stato componente del Csm tra il 1981 e il 1985 e poi tra il 1994 e il 1998. Poi, è stato capo Ufficio Legislativo del ministero della Giustizia dal 1998 fino al 2001, e in seguito ha presieduto la Commissione ONU (Vienna), per la prevenzione del crimine e la giustizia penale per l’anno 2000-2001. Lungo la sua carriera è stato anche autore di studi di diritto penale, storia e organizzazione della magistratura e diritti fondamentali, oltre ad essere stato socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino ed editorialista.