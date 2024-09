Marco Doglio è il nuovo commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

La nomina, voluta dal ministro Nordio, è arrivata in mattinata. In poco più di un anno il commissario dovrà guidare le nuove opere necessarie a mitigare il sovraffollamento nelle carceri italiane

Marco Doglio è il nuovo commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. Il decreto d’incarico è stato firmato questa mattina dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. L’incarico, previsto dal decreto sulle carceri approvato lo scorso agosto, scadrà ufficialmente il 31 dicembre 2025. Termine entro cui, si legge nella nota, “dovrà provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari”, con la facoltà di avvalersi di una struttura di supporto di massimo cinque esperti.

Doglio, 62 anni, vanta un passato di oltre 30 anni nel settore delle infrastrutture, avendo ricoperto diversi ruoli in materia di trasporto ferroviario, stradale, autostradale, aeroportuale e delle telecomunicazioni. Da dicembre 2019 è chief Real Estate di Cassa Depositi e Prestiti, oltre ad occupare il ruolo di Amministratore Delegato CDP Investimenti SGR, Vice Presidente di CDP Immobiliare Srl e Consigliere di Amministrazione Redo SGR.