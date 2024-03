Sequestrati oltre 19 milioni a Dell'Utri e alla moglie: non avrebbero dichiarato bonifici di Berlusconi

Il provvedimento preventivo arriva nell'ambito dell'inchiesta della procura di Firenze sui presunti mandanti esterni delle stragi mafiose del 1993. Secondo gli inquirenti Dell'Utri non ha dichiarato la sua variazione dei redditi, obbligatoria per legge nel caso dei condannati per mafia

Oltre 19 milioni di euro sono stati sequestrati oggi a Marcello Dell'Utri e alla moglie Miranda Anna Ratti: il provvedimento rientra nell'inchiesta della procura di Firenze sui presunti mandanti esterni delle stragi mafiose del 1993 a Roma, Milano e Firenze, indagine in cui l'ex senatore di Forza Italia è indagato.

È stata la Direzione investigativa antimafia del capoluogo toscano ad eseguire il sequestro preventivo (potrebbero essere successivamente confiscati) in quanto Dell'Utri non avrebbe dichiarato importi pari a 42.679.200 euro, violando così le leggi antimafia. Secondo gli inquirenti questa cifra deriverebbe dai bonifici emessi da Silvio Berlusconi a Dell'Utri, dopo la condanna di quest'ultimo da parte della Cassazione nel 2014 per il reato di concorso esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso.

In un comunicato firmato dal procuratore della Dda Filippo Spiezia, si spiega che la misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca è stata richiesta ed ottenuta "con riguardo alle fattispecie di reato di cui agli articoli 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646" (legge Rognoni-La Torre), in quanto Dell'Utri "con più azioni e omissioni, in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, pur essendovi tenuto, in quanto condannato con decisione passata in giudicato", ha omesso di "comunicare le variazioni patrimoniali". Secondo le norme i condannati per reati di stampo mafioso sono tenuti a comunicare ogni modifica del patrimonio, in positivo e in negativo.



Il provvedimento del gip, si legge ancora nel comunicato, ha così disposto "il sequestro preventivo in forma diretta, sino alla concorrenza della somma di 10.840.451,72 euro riconducibile a Marcello Dell'Utri, nonché, per la quota parte di 8.25 milioni riconducibile al predetto, per il tramite di Miranda Anna Ratti".