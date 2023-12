Augusto Barbera è il nuovo presidente della Consulta

Siciliano, 85 anni, da novembre guidava la Corte costituzionale come facente funzioni. Parlamentare del Pci e poi del Pds dal 1976 al 1994, è stato ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi

Augusto Barbera è il nuovo presidente della Corte costituzionale. Professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Bologna, Barbera era dal mese scorso il presidente facente funzioni della Corte. Ha 85 anni, è nato ad Aidone (in provincia di Enna) e guiderà la Consulta per un anno. Il neo eletto presidente ha alle spalle una lunga attività accademica tra le Università di Bologna, Ferrara e Catania ed è autore di 22 volumi. Ha fatto anche politica, di sinistra, ma sempre riformista doc: eletto alla Camera dei deputati nelle liste del Pci e del Pds, per cinque legislature, fra il 1976 e il 1994, è stato anche ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi e poi tra i promotori dei referendum elettorali (che miravano a trasformare il sistema elettorale proporzionale in un sistema maggioritario) del 1991, del 1993 e del 1999. Maggioritarista convinto e favorevole alle riforme costituzionali, nel 1990 pubblicò sulla rivista Democrazia e Diritto del Pci-Pds un saggio dal titolo “Un’alternativa neoparlamentare al presidenzialismo” in cui si riprendevano le tesi di Maurice Duverger sul premierato.