La storia di Forlani ci ricorda cosa sono le vere persecuzioni giudiziarie

La scomparsa di Arnaldo Forlani, mancato ieri all’età di 97 anni, ha riportato alla memoria la vicenda della Democrazia cristiana, della quale Forlani è stato uno dei leader più ragguardevoli. Veniva dalla corrente fanfaniana, allora di sinistra, come Aldo Moro, simmetricamente, veniva da quella dorotea, di destra. Anche questa mobilità nella dialettica interna era un carattere peculiare dalla Dc. Nella fase in cui assunse la guida del partito, dopo l’assassinio di Moro, Forlani guidò la fuoruscita dal compromesso storico, che il suo avversario Benigno Zaccagnini pensava potesse essere rianimato. Dopo una prima sconfitta, Forlani prevalse poi e divenne l’artefice principale di parte cattolica dei governi di pentapartito. Segretario del partito dal 1989 si trovò a fare i conti con la stagione giustizialista di Mani pulite. Condannato per finanziamento illecito, soprattutto in base al teorema della “responsabilità oggettiva” concluse così la sua attività politica.

