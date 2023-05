Caso Cospito, gip non accoglie la richiesta di archiviazione per Delmastro

Il sottosegretario è accusato di "rivelazione del segreto d'ufficio" a proposito delle intercettazioni riguardanti il detenuto anarchico, usate dal deputato di FdI Donzelli per attaccare il Pd alla Camera. Fissata per luglio l'udienza

Il gip non ha accolto la richiesta di archiviazione che la procura di Roma aveva formulato nei confronti del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio a proposito delle informazioni che riguardavano il detenuto al 41-bis Alfredo Cospito. Il gip, non accogliendo la richiesta della procura, ha anche fissato l'udienza preliminare, che si terrà a luglio, e che servirà a sentire le parti coinvolte. "Ho sempre avuto fiducia, me lo aspettavo, l'ho sempre detto. Sono rasserenato dalla richiesta della Procura della Repubblica" ha commentato la vicenda lo stesso Delmastro. "Chiunque mischi, nel bene o nel male, politica con processo penale, compie un errore. L'unica cosa certa è che io ho operato secondo coscienza e correttamente".

A febbraio il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli aveva attaccato in Aula a Montecitorio quattro colleghi del Pd utilizzando delle intercettazioni di alcuni dialoghi che Cospito aveva avuto in carcere a Sassari con esponenti della criminalità organizzata, nello stesso giorno in cui aveva incontrato esponenti dem. "Il Pd sta con lo stato o con i terroristi?", aveva tuonato il membro del Copasir. Subito ci si è interrogati sulla natura di quelle intercettazioni. Se fossero riservate e se quindi Donzelli le avesse ottenute in spregio a qualsiasi prassi o procedimento legale. Anche il Dap si era detto sorpreso, proprio perché considerava quelle intercettazioni "non divulgabili". Alla fine emerse che a passargliele fu il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, peraltro coinquilino di Donzelli.

Per questo l'esponente di governo era subito stato sentito dalla procura di Roma, che aveva poi formulato la richiesta d'archiviazione. Richiesta come detto respinta. Anche se non è detto che si andrà a processo.