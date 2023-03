Il Covid è stato una guerra? La “giustizia di transizione” in questo caso però non funziona

E non funziona nemmeno la giustizia riparativa: c’è un danno da riparare se qualcuno lo ha compiuto. Ma in questo caso? E’ chiaro che esista una necessità di “sapere”, ma difficilmente può esserci una “commissione per la verità e la conciliazione” da istituire

E’ positivo che attorno all’inchiesta di Bergamo sulla gestione del Covid si sviluppino riflessioni serie, lontane dal diffuso giustizialismo. Sul Foglio Giovanni Fiandaca è andato oltre le giuste critiche a un’inchiesta che, in base a “una concezione della giurisdizione penale conforme ai princìpi tradizionalmente consolidati”, scrive, presenta molte forzature. Ovvio che una vicenda di queste dimensioni coinvolga la sensibilità e il desiderio di risposte di migliaia di persone, ma si chiede il giurista se “la crescente avanzata del paradigma ‘vittimario’” non stia portando a trasformare il processo penale “in uno strumento latamente ‘riparatorio’”, In altre parole, un processo che vale di per sé, per il solo fatto di essere celebrato, come “soddisfazione alle vittime”.