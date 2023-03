Sequestro dei beni, l'antimafia alla deriva

Negli ultimi due anni in Italia sono stati sequestrati nella lotta al crimine beni per 5 miliardi e 300 milioni di euro, contro gli appena 100 milioni sequestrati nel resto del mondo. Se poi dai sequestri si passa alle confische, il loro valore nello stesso periodo ammonta a 2 miliardi 800 milioni nel nostro paese, contro appena 21 milioni nel pianeta. La notizia giunge dal summit svoltosi a Roma il 15 febbraio scorso tra le forze di polizia di diciannove paesi Ue, la procura europea, l’Interpol e altre organizzazioni internazionali. Pubblicata sul sito della polizia di Stato, è stata rilanciata senza stupore, e con supina condiscendenza, da pochi organi di informazione, che hanno fatto proprio l’appello del direttore centrale della polizia criminale, Vittorio Rizzi, ad allineare la caccia ai latitanti alla sottrazione dei patrimoni illeciti. Nessun politico e nessun mafiologo, tra i tanti che sdottoreggiano nei talk dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, l’ha trovata, come invece a me pare, stupefacente.

