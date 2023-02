Per difendere Donzelli, Nordio inventa la “semi segretezza”. Ora sembra Conte

Per difendere l’onorevole Donzelli, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha inventato una nuova sfumatura di colore. Nasce infatti il “grigio Nordio”, la zona inafferrabile, quella che sta a metà, un colore buono per le sfilate politiche della prossima primavera: il segreto che non è segreto, le conversazioni dell’anarchico Cospito con i mafiosi che non erano precisamente sensibili, né del tutto riservate, ma quasi. Perché erano a “diffusione limitata”. Ma limitata a chi? A tutti tranne che a Giovanni Donzelli, pare, che le ha rese pubbliche nell’Aula della Camera in diretta televisiva. E così in un lampo Nordio sembra quasi Giuseppe Conte, il body builder dell’opaco.

