Il grave errore di criticare il 41-bis solo quando conviene

Dal caso Cospito a Bernardo Provenzano e in prospettiva Matteo Messina Denaro, ipocrisie e convenienze di chi sul carcere duro evoca princìpi assoluti come diritti umani e stato di diritto, ma a corrente alternata

Il moto di solidarietà da parte di politici e intellettuali nei confronti di Alfredo Cospito pone il tema di una riflessione seria e non estemporanea sul 41-bis e i suoi limiti. Ci sono tre piani di discussione. Il primo è politico: l’abolizione tout court del cosiddetto “carcere duro”, che è esattamente l’obiettivo per cui Cospito è in sciopero della fame da circa 100 giorni: “Non è una battaglia per la mia liberazione ma contro il regime del carcere duro”, ha detto l’anarchico condannato per la gambizzazione di un dirigente di Ansaldo e per un attentato esplosivo a una caserma. Ma nessuno, a parte le sigle anarchiche, sembra voler perseguire questo obiettivo. Il secondo piano è di tipo giudiziario, di chi cioè ritiene sbagliata la decisione dei tribunali italiani di aver messo Cospito al 41-bis. Su questo le opinioni sono più differenziate.