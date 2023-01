Gli ospiti sbrigliati di La7 danno dei "mafiosi" pure ai professori Lupo e Fiandaca

Si può, in prima serata sulla tv nazionale, definire “mafiosi” due studiosi, riconosciuti fra i più autorevoli nel proprio campo, solo per aver criticato una certa antimafia? E può un magistrato e componente del Csm che ascolta una stupidaggine del genere starsene in silenzio legittimandola? È il trattamento subìto ad Atlantide su La7 dagli assenti Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo, rispettivamente professore di Diritto penale e di Storia contemporanea all’Università di Palermo, per opera del giornalista Saverio Lodato e del silente Nino Di Matteo, pm della cosiddetta trattativa stato-mafia.

