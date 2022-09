Cosa (non) si capisce dell'inchiesta sul "governo Draghi" per il caso Aspi

Non si comprende cosa c'entri il presidente del Consiglio su una vicenda gestita da Conte e non si comprende il reato: non poteva esserci nessuna "gara europea" per la vendita di Aspi. Si comprende, però, che l'accusatore Luciano D'Alfonso (del Pd) accusa il suo stesso partito che al governo ha gestito l'accordo Atlantia-Cdp

“Autostrade, i pm di Roma indagano sull’operazione del governo Draghi”, titola in prima pagina il Domani. La notizia è rilevante sia per ciò che si capisce sia per ciò che non si capisce dall’articolo. Il fatto è che la procura di Roma sta indagando sulla vendita di Autostrade per l’Italia (Aspi), all’epoca controllata dai Benetton, alla Cassa depositi e prestiti in società con i fondi Blackstone e Macquarie. Un’operazione da circa 8 miliardi di euro, arrivata a conclusione di un lungo iter amministrativo-economico in cui era stata ipotizza la possibilità di revoca della concessione dopo il crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018 che causò la morte di 43 persone. Ciò che non si capisce bene è cosa c’entri in questa storia Mario Draghi.