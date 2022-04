Riforma Cartabia promossa. Se lo dice anche Di Matteo

Secondo il membro del Csm con il nuovo metodo di valutazione delle performance dei magistrati “il pm sarà disincentivato a condurre indagini che portano alla celebrazione di processi il cui esito non è scontato”. Sì, esattamente come quello sulla “trattativa” e i mille che finiscono in nulla

Una parte è “inutile” e l’altra è “dannosa”, così che per metà finisce per dare ragione a Matteo Renzi. Contento lui. Secondo il pm e oggi consigliere del Csm Nino Di Matteo la riforma Cartabia ha un vero scopo, “ridimensionare il ruolo del magistrato e renderlo servente nei confronti degli altri poteri dello stato”. Che un magistrato debba essere “servente” di una giustizia giusta, nell’intervista di ieri al Fatto non è argomento contemplato. E forse non solo nell’intervista. Ma limitiamoci alla parte “dannosa”. Secondo il pm che ha condotto all’affondamento, come una nave da guerra di Putin, il celebre processo sulla trattativa stato-mafia, nella riforma c’è “voglia di vendetta nei confronti di quella parte della magistratura che è stata capace di portare a processo la politica, la grande finanza, le grandi deviazioni dello stato”. Tradotto: capace di mettere su un circo, appunto, come la “Ttrattativa”. Smontato a martellate dalle sentenze dopo anni di fondi pubblici mal spesi e cittadini inutilmente vessati.