Leggere il libro di Pignatone su Mafia capitale e non credere ai propri occhi

Se sbagliare è umano e perseverare è diabolico, l’ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone sembra aver scelto almeno dal punto di vista letterario di percorrere la seconda strada. E questo nonostante da due anni – cioè dal pensionamento da magistrato – egli ricopra la prestigiosa carica di presidente del tribunale vaticano. Lo si comprende sfogliando le pagine del suo nuovo libro, intitolato “Fare giustizia”, pubblicato da pochi giorni per Laterza. La parte più interessante del volume è certamente quella in cui Pignatone torna sul più clamoroso insuccesso giudiziario ottenuto dalla procura capitolina sotto la sua guida (dal 2012 al 2019): quello sul processo “Mafia Capitale”. Come ormai noto, nell’ottobre 2019 la corte di Cassazione ha sconfessato definitivamente la tesi avanzata dalla procura di Pignatone, cioè che dal 2011 al 2014 l’attività del comune di Roma fosse stata condizionata da un’associazione mafiosa guidata da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. I giudici hanno accertato l’esistenza di un vasto fenomeno corruttivo nella gestione degli appalti del comune di Roma, ma hanno escluso il carattere mafioso dell’associazione contestata agli imputati, affermando l’esistenza di due distinte associazioni per delinquere semplici: una dedita prevalentemente a reati di estorsione, un’altra impegnata in una continua attività di corruzione nei confronti di funzionari e politici. Insomma, “Mafia Capitale” non era mafia, ma corruzione. In questo modo i giudici non hanno soltanto ribaltato la precedente sentenza della corte d’appello di Roma e confermato invece le conclusioni raggiunte dal tribunale (che per primo aveva escluso l’accusa di mafia), ma hanno spazzato via anche la narrazione sul “comune di Roma gestito dalla mafia” che per molti anni – grazie anche a una moltitudine di inchieste giornalistiche, libri e film – ha esposto la capitale d’Italia e il nostro Paese al ludibrio del mondo.

