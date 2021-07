I nodi della riforma della giustizia tributaria. Parla Della Cananea

Il presidente della Commissione interministeriale per la riforma: "55 mila casi pendenti in Cassazione, 50% di decisioni annullate. Così si frena la crescita". Serve specializzazione, ma c'è divisione sulla soluzione: giudici onorari o professionali? "Tocca alla politica decidere"

Tra le tante riforme in cantiere ve n’è una di cui si parla poco, ma che è necessaria e fondamentale per migliorare il rapporto tra contribuenti, imprese e ed erario: quella della giustizia tributaria. “E’ un pezzo importante del Pnrr. E c’è un treno delle riforme collegato al Pnrr altrimenti si corre il rischio che la giustizia tributaria non venga più riformata”, dice al Foglio Giacinto della Cananea, professore di diritto amministrativo alla Bocconi, nominato dal governo presidente della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria che a fine giugno ha consegnato una relazione all’esecutivo su una riforma ritenuta cruciale per i cittadini e per le imprese.