"Vaccini? La richiesta dei magistrati è stata un errore. Toni sbagliati ed equivoci"

“L’Italia è il paese di Guicciardini dove l’attenzione al proprio particulare prevale sul resto”, parla così al Foglio Nello Rossi, già procuratore aggiunto di Roma, avvocato generale in Cassazione e attuale direttore della rivista Questione giustizia di Magistratura democratica. “Chiunque poteva immaginare che, con l’avvio della campagna vaccinale, sarebbero emerse spinte categoriali, eppure la politica ha mostrato una sostanziale cedevolezza rispetto alle pretese di determinati gruppi”. Tra le categorie, dottor Rossi, s’inserisce la magistratura associata che, con l’Anm, ha richiesto una corsia preferenziale “non escludendo” la sospensione dell’attività giudiziaria non urgente. “Quel comunicato, cui è seguita una pubblica retromarcia da parte della stessa organizzazione, aveva toni sbagliati, equivoci, fuori tempo. Come ha detto la segretaria di Md Mariarosaria Guglielmi, la pretesa di un accesso privilegiato al vaccino mostra una totale mancanza di empatia con il paese in un momento di grave difficoltà. Non siamo ancora usciti dalla crisi pandemica ed è normale che ogni categoria punti ad ottenere condizioni speciali. Le dirò di più: ogni categoria ha le sue ragioni, io penso spesso, per esempio, alle cassiere dei supermercati che sono rimaste al loro posto dall’inizio della pandemia. La magistratura poi è una galassia, la stessa Anm è un’associazione di componenti diverse, esistono uffici giudiziari ampi e arieggiati, altri invece insistono in spazi fatiscenti, veri buchi infetti. Le preoccupazioni espresse dai magistrati sono legittime e giustificate ma il punto non è questo. È stato un errore far sentire la propria voce ora che il presidente del Consiglio Mario Draghi si era espresso pubblicamente e autorevolmente su criteri e modalità esecutive del piano vaccinale”.

