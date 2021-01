Via libera al progetto Light-Up. Il Consiglio di Stato boccia il ricorso della Lav

Via libera alla sperimentazione “Light-Up”, un progetto di ricerca approvato e finanziato dall’European Research Council (Erc) per studiare il recupero della vista in pazienti che hanno subìto danni cerebrali. Dopo circa un anno e mezzo di polemiche e battaglie legali, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli animalisti della Lav e deciso che i test possono riprendere, dando così ragione a chi sostiene che la sperimentazione sui macachi sia irrinunciabile.

