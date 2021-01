Animalisti negazionisti

“Così è difficile fare ricerca in Italia”. Parla Luca Bonini, scienziato vincitore Erc e minacciato per il progetto LightUp

È di qualche settimana fa la notizia che ben 47 italiani hanno vinto lo Erc Consolidator Grant, un finanziamento destinato a ricercatori di ogni nazionalità che abbiano concluso il dottorato da almeno 7 anni e che presentino un progetto di studio altamente innovativo. Molti hanno fatto notare, però, che se siamo primi in Europa come numero di vincitori, le cose cambiano se guardiamo quanti di loro porteranno il finanziamento ricevuto nel nostro paese. Solo 17, infatti, dei ricercatori risultati vincitori legheranno il loro progetto a un’università o un centro di ricerca italiani. Uno di questi è Luca Bonini, professore all’Università di Parma, balzato alle cronache (anche se nolente) negli ultimi mesi, insieme al collega Marco Tamietto, professore all’Università di Torino, per l’ormai famosa querelle legata al progetto “LightUp” anch’esso vincitore di un grant Erc.

