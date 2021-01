Cosa ha da dire il Csm sul caso Gratteri?

Giornali, radio, tv. Da 48 ore il capo della procura antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, è ovunque a comunicare i dettagli della maxi operazione contro la ’ndrangheta lanciata giovedì, che vede indagato anche l’ormai ex segretario dell’Udc Lorenzo Cesa. Un circo mediatico-giudiziario a tutti gli effetti, in cui come al solito c’è spazio solo per l’accusa e per la colpevolizzazione anticipata degli indagati. “I processi si fanno nelle aule di giustizia. A me le chiacchiere non interessano”, si è persino spinto a dichiarare Gratteri in una delle tante interviste rilasciate proprio sui contenuti della sua inchiesta, quasi a sfidare il senso del ridicolo.

