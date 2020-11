Gli avvocati italiani ricordano Ebru Timtik e l'importanza dello stato di diritto

C’è un filo che collega Roma, Milano, Barcellona, Istanbul, una linea rossa, di sangue: quella lasciata da Ebru Timtik, l’avvocata e attivista turca morta dopo 238 giorni di sciopero della fame. Per ricordarla, e dare una tangibile dimostrazione di vicinanza e sostegno ai colleghi turchi, l’Ordine degli Avvocati di Milano e Roma, in collaborazione con l’associazione di giuristi Italiastatodidiritto, ha organizzato il convegno internazionale “La difesa dei diritti umani non si ferma. In ricordo di Ebru Timtik e di tutti gli avvocati minacciati nel mondo”. Ha partecipato Mehmet Durakoglu, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Istanbul. Giurista in prima linea nella difesa dello Stato di Diritto in una Turchia sempre più autoritaria, in cui è stata approvata una riforma dell’avvocatura che mira a ‘silenziare e reprimere l’Ordine”. Durakoglu ha criticato duramente le restrizioni delle libertà e dei diritti imposte dal governo di Recep Erdogan.

