La ragion d’essere della politica è la ricerca del benessere collettivo. È l’arte dell’immaginazione e della responsabilità, l’arte di tracciare un’idea di futuro e di assumere il peso delle scelte che occorrono per inverarla. La cosa non funziona più se il decisore delega le scelte ai regolati, in preda all’ansia di perdere la loro benevolenza. È quanto è successo in Senato, dove, perseguendo il condivisibile obiettivo di anticipare il ritorno della giustizia alla normalità, si è persa un’importante occasione: stabilizzare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.