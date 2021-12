Brasile alluvionato: 35 mila sfollati e 18 morti nello stato di Bahia

x 1 di 4

Le piogge torrenziali continuano a mettere in crisi lo stato di Bahia, in Brasile: decine di comuni hanno dichiarato lo stato di emergenza per far fronte ai danni causati dalle inondazioni. Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile locale, da inizio novembre a oggi, circa 35.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.



Le vittime sono salite a 18: l'ultimo in ordine di tempo è un uomo di 60 anni, annegato in un fiume nel comune meridionale di Aurelino Leal.

La situazione d'emergenza ha coinvolto 67 comuni, più della metà ritrovatisi sommersi dal fango e con la viabilità bloccata a causa di frane e smottamenti provocati dalle esondazioni dei fiumi: “Questa è una tragedia enorme. Non ricordo di aver visto niente di simile nella storia recente di Bahia – ha dichiarato Rui Castro, governatore dello stato a nordest del Brasile - Centinaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case perché il livello dell'acqua è arrivato fino a 2 metri, anche 3 in certe zone”.