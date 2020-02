Il carnevale di Rio 2020 in dieci fotografie

A Venezia la paura del nuovo coronavirus ha bloccato parate e maschere, come annunciato dal governatore regionale del Veneto Luca Zaia. Mentre a Rio de Janeiro nulla ferma la festa. Domenica 23 febbraio è iniziato il carnevale di Rio 2020: migliaia di ballerini delle scuole di samba di tutto il Brasile si sono riversati al sambodromo della città e hanno dato il via alle manifestazioni che attirano ogni anno centinaia di migliaia di turisti in città.

(foto AP Photo/Silvia Izquierdo)