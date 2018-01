1968-2018. Cinquant’anni. Ricorrenza speciale. C’è una deliziosa battuta che Woody Allen mette in bocca a Ian Holm nel film “Un’altra donna”: «La sola cosa bella di fare i cinquant'anni è che non li rifai». Neppure il ’68 li rifarà. Allora, questo è il momento. Tutti scrivono, ricordano, celebrano, rimpiangono, criticano, rivisitano, approfondiscono. Io non posso. Sono nato nel 1966. Avevo appena due anni. Umberto Piersanti, il poeta d’Urbino, di anni ne aveva ventisette. E a quegli anni ha dedicato una poesia, tra le più belle. Riproporla è un modo, anche per me, di accostarmi a una stagione non vissuta, di misurare il tempo ch’è passato, il tempo che tutto devasta.

Alle ragazze degli anni '60



ah! le acerbe primavere

di quegli anni,

le ragazze sui ponti

e nelle strade,

scende il vento dai monti

alza capelli e sciarpe

ridono le ostinate

dentro l'aria,

sciamano le altre

ai portici,

siedono nelle scale

e sopra i muri

friggono le cresciole

è carnevale,

un carnevale povero

tra i monti,

giovane professore sento le vesti

strisciarmi e il caldo

tocco delle mani,

le mascherine bussano alla porta

reggono grandi canestri

per radi doni

per altre prode il tempo

vi trascina

il tempo che devasta

le figure,

ma io vi scorgo ancora

camminare,

ridere sopra i ponti

lievi svanire

il tempo ch'è passato

lo misuri

dall'occhio che ti lacrima

e non sai

e il cuore ti trema

se l'aspetti,

ti tremano le mani

se la spogli