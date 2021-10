Quanto è arrabbiato Emmanuel Macron

Emmanuel Macron ripete con forza che l’Unione europea deve attrezzarsi meglio per proteggere i propri interessi in un mondo in cui la Cina avanza e gli Stati Uniti sono proiettati verso il Pacifico, dando per scontata la sintonia atlantica. Macron sta organizzando in questo senso la presidenza di turno della Francia nel primo semestre del 2022, anche se questo incarico coincide con la campagna elettorale per la sua rielezione ad aprile, e per questo è quantomai incerta. Ancor più perché la Germania sta traghettandosi nella sua stagione post Merkel e questo crea un vuoto che Macron ambisce a riempire ma allo stesso tempo teme (come un po’ tutta l’Europa). La postura del presidente francese è anche del tutto diversa rispetto a quella della cancelliera tedesca uscente: la leadership di Macron è disruptive laddove quella tedesca è (e con tutta probabilità sarà) incrementale, piccoli passi e cauti, e l’Unione europea è tarata più sul ritmo di Berlino che su quello acceleratissimo di Parigi. In realtà il presidente francese ha una risorsa esterna rilevante, che è l’Italia di Mario Draghi. Il premier ha una visione in linea con Macron sulla questione della difesa europea: “La Nato sembra meno interessata dal punto di vista geopolitico all’Europa e alle zone di interesse dell’Europa e ha spostato le sue aree di interesse ad altre parti del mondo. Se nasce una forza esterna alla Nato, rafforza entrambe”, ha detto Draghi al vertice in Slovenia. Ma Macron mostra molti segni di insofferenza che si sommano allo scontro politico dentro alla Francia e alla consapevolezza che un sistema abituato alla lentezza punta i piedi quando viene pungolato con troppa veemenza. Così anche Macron si è messo a puntare i piedi, a imporre l’idea che l’interesse europeo e quello francese coincidono, a pretendere più coraggio e più uguaglianza nei rapporti internazionali, in particolare con l’America. Perché se si scava nella furia diplomatica di Macron si trova soprattutto delusione nei confronti degli Stati Uniti, ed è esplosa tutta durante il ritiro dall’Afghanistan.

