Esteri7 ottobre 2023-2026
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SPECIALE 7 ottobre. La memoria corta su Israele
Tre anni fa, Hamas ha invaso Israele, ha ucciso, rapito e stuprato tutti gli ebrei che ha potuto. Ricordiamo l’orrore e i segni che ha lasciato, senza farci travolgere dalle piazze che inneggiano alla resistenza palestinese. Qui tutti gli articoli del nostro speciale
7 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 06:22
Un elenco drammatico e lunghissimo di gravi episodi. La nuova intifada globale è l'eredità del 7 ottobre. Studiarla
Prima i pianti, poi la normalizzazione, la rimozione e lo sdoganamento. Il sette ottobre ci ricorda cosa vuol dire chiudere gli occhi di fronte alla nuova intifada globale, che trasforma l’essere ebrei in una colpa mortale
di Claudio Cerasa
Gli ebrei sono tornati in esilio: l'esilio dalla libreria, dalla cattedra, dall'albergo, dal festival. Un esilio in cui si può restare a Tel Aviv ed essere fuori dal mondo che si chiamava "Occidente"
di Giulio Meotti
"Tutti abbiamo una responsabilità sulla pace", ci dice Yohay Sponder, che ha imparato a scegliere cosa raccontare e su cosa ridere: deve riguardarti. I suoi quattro cerchi, l’errore di Naza e il dolore in sottofondo
di Micol Flammini
Il filosofo francese combatte dal 7 ottobre la battaglia delle parole su Israele e Gaza. France insoumise, Rima Hassan, Francesca Albanese e soprattutto chi non osa contraddirli: “I codardi sono più pericolosi dei pazzi, perché sono più numerosi”
di Mauro Zanon
Il giornalista d’inchiesta ci porta dentro la faglia tra la percezione di sé e dei propri traumi da parte della società israeliana e del resto del mondo, guardando “Bibi Files e “Naza”
di Sharon Nizza
Dopo il 7 ottobre il sostegno americano a Israele si è incrinato come mai prima. Il sorpasso nei sondaggi dei palestinesi sugli israeliani, la frattura tra i democratici e il nuovo dissenso anche nella destra cambiano un equilibrio che sembrava intoccabile
di Marco Bardazzi
“Fauda” è fiction. Ma la grande narrazione sa restituire ciò che una cronologia lascia fuori: il terrore, lo smarrimento, il tempo che si ferma. Ci porta dentro una ferita che, tre anni dopo, continua a condizionare la vita di un paese
di David Parenzo
Il regista di “Our Loves” ci racconta come è nato il suo film presentato a Toronto, uno dei pochi festival che non boicotta il cinema israeliano. Storie intrecciate, un prima e un dopo
di Fiammetta Martegani
Foto, video e mappe dell’attacco di Hamas: i massacri, il Nova Festival, gli assalti, i rapimenti. Un archivio digitale creato dal governo israeliano per non dimenticare