L’altra metà di Naza
La guerra di Gaza raccontata da chi l’ha combattuta. Naza: The Real Story è un documentario israeliano costruito sulle testimonianze di comandanti e ufficiali dell’intelligence dell’Idf
7 OTT 26
Naza: The Real Story è un documentario israeliano del 2026 che racconta la guerra a Gaza attraverso le testimonianze di comandanti e ufficiali dell’intelligence dell’Idf direttamente coinvolti nelle operazioni. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, racconta dei combattenti di Hamas in abiti civili, degli ostaggi nascosti nelle abitazioni, degli aiuti umanitari e soprattutto delle regole per l’apertura del fuoco.
L’obiettivo dichiarato è mostrare la guerra dal punto di vista di chi ha partecipato alle decisioni operative, lasciando agli spettatori il giudizio sulle loro testimonianze. Diretto da Roi Danino, Ariel Averbuch e Hagay Gutman, dura 49 minuti, è disponibile gratuitamente online e si può vedere qui.