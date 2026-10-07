L’altra metà di Naza

Naza: The Real Story è un documentario israeliano del 2026 che racconta la guerra a Gaza attraverso le testimonianze di comandanti e ufficiali dell’intelligence dell’Idf direttamente coinvolti nelle operazioni. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, racconta dei combattenti di Hamas in abiti civili, degli ostaggi nascosti nelle abitazioni, degli aiuti umanitari e soprattutto delle regole per l’apertura del fuoco.