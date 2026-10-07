Cosa è stato il 7 ottobre
Foto, video e mappe dell’attacco di Hamas: i massacri, il Nova Festival, gli assalti, i rapimenti. Un archivio digitale creato dal governo israeliano per non dimenticare
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Il 7 ottobre raccontato con le immagini. Saturday October Seven è un archivio digitale (si accede qui) creato dal governo israeliano per documentare il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. Lanciato nel gennaio 2024 dalla Direzione nazionale della diplomazia pubblica israeliana insieme all’Idf, raccoglie fotografie e filmati provenienti dai luoghi degli attacchi.
Il materiale riguarda le uccisioni di civili nelle comunità del sud di Israele, il massacro al Nova festival e gli assalti alle basi militari. Il progetto nasce con l’obiettivo dichiarato di mettere a disposizione del pubblico internazionale una documentazione visiva dei crimini commessi quel giorno. Per non dimenticare.