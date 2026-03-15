Un drone ha colpito una base italiana in Kuwait. Nessun ferito

"Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto", spiega il capo di stato maggiore Luciano Portolano. Un velivolo è stato distrutto

Un attacco ha colpito questa mattina la base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. A darne notizia è stato Luciano Portolano. "La base che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto", ha detto il capo di stato maggiore.



"Ho immediatamente sentito il Colonnello Mangini per sincerarmi delle condizioni del personale italiano presente nella base. Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto", ha spiegato Portolano che ha informato dell'accaduto il ministro Guido Crosetto.



"Il velivolo colpito costituiva un assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative ed era rimasto schierato nella base al fine di garantire la continuità delle operazioni", ha aggiunto infiine il capo di stato. "Il dispositivo italiano della Task Force Air era stato preventivamente alleggerito nei giorni scorsi, nell’ambito delle misure adottate in relazione all’evoluzione del quadro di sicurezza nell’area. Il personale rimasto nella base è impiegato per lo svolgimento delle attività essenziali della missione. La situazione è costantemente monitorata".