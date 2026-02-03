Il Dottor Gaza: l'idolo di giornali e ong è un colonello di Hamas. Camice bianco e mostrine militari

Hussam Abu Safiya, per mesi elevato a simbolo di Gaza, è stato fotografato con indosso l'uniforme militare mimetica dell'organizzazione terroristica. Quando Israele lo ha arrestato e accusato di terrorismo, circolavano petizioni che ne chiedevano il rilascio. Ma già in passato i medici di Gaza si sono rivelati membri o complici di Hamas

Roma. “Il dottore simbolo di Gaza”, secondo la Repubblica. Per mesi, i principali media occidentali hanno elevato il direttore di un ospedale di Gaza a un’autorità morale, un medico in lutto, un testimone umanitario, una voce della coscienza in mezzo alla guerra. Le sue parole sono state pubblicate come editoriali, citate come testimonianza e condivise come prova della brutalità israeliana. La città di Lione, il 13 dicembre, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Quando Israele lo ha arrestato e accusato di attività terroristica, sono circolate petizioni che ne chiedevano il rilascio. “Gaza: libertà per il dottor Hussam Abu Safiya”, scandiva Amnesty International. “L’immagine del dottor Safiya che cammina da solo tra le macerie resterà indelebile nella memoria delle persone che hanno denunciato il genocidio israeliano”. Questa narrazione è ora crollata. Il medico di Gaza che ha criticato Israele anche nelle pagine degli editoriali del New York Times è in realtà un colonnello di Hamas, secondo un dossier di Ngo Monitor. Safiya è stato fotografato con indosso l’uniforme militare mimetica di Hamas durante un raduno dell’élite dei terroristi per celebrare il completamento dell’ospedale Kamal Adwan. Alla cerimonia hanno partecipato membri di alto rango del gruppo, tra cui il generale Abu Obaida al Jarrah e il comandante delle Forze di sicurezza, Naeem al Ghoul.

“Coloro che hanno promosso Safiya devono fare un serio esame di coscienza e capire come sono finiti a promuovere la propaganda di un vero e proprio terrorista di Hamas”, ha affermato Vincent Chebat, ricercatore senior di Ngo Monitor. Il New York Times si era riferito al colonnello come “pediatra e direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza” in entrambi gli editoriali. Un altro direttore dell’ospedale Kamal Adwan, Ahmed Kahlot, tenente colonnello di Hamas, arrestato dalle Forze di difesa israeliane, ha rivelato in un interrogatorio che l’ospedale era stato trasformato in una struttura militare sotto il controllo di Hamas ed era stato usato anche per nascondere ostaggi. Già in passato, i medici di Gaza si sono rivelati membri o complici di Hamas. Tal Shoham, ostaggio israeliano rilasciato nel febbraio 2025, racconta: “Uno dei guardiani era un insegnante, un altro era un docente in un’università e uno era un medico”. Romi Gonen rivelerà che c’era anche un medico tra i gazawi che l’hanno abusata sessualmente quando era tenuta prigioniera. La questione che i media occidentali si trovano ad affrontare non è se Hamas integri i propri agenti nelle istituzioni civili. Questo è un segreto di Pulcinella. Il vero problema è come una figura di spicco di Hamas sia riuscita a superare i filtri editoriali ed essere presentata al pubblico come una voce umanitaria indipendente. Il 7 ottobre, Hamas ha portato Emily Damari all’ospedale Shifa di Gaza. Prima che il medico operasse la mano di Emily, le ha detto: “Ciao, sono il dottor Hamas”.