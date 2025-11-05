Un automobilista ha investito pedoni e ciclisti sull'isola d'Oléron, in Francia

Dieci feriti di cui almeno quattro molto gravi. Una è la assistente parlamentare di Pascal Markowsky, deputato del RN per la Charente-Maritime. Dopo essere stato fermato, l’automobilista ha gridato "Allah Akbar". In corso le indagini

Questa mattina un automobilista di 35 anni ha investito deliberatamente diversi pedoni e un ciclista tra Dolus-d’Oléron e Saint-Pierre-d’Oléron, sull’isola d’Oléron nella costa atlantica francese (Charente-Maritime), ferendo almeno dieci persone, di cui quattro in condizioni critiche. L’uomo, di nazionalità francese e residente a La Cotinière, non era noto ai servizi antiterrorismo ma aveva precedenti per reati comuni legati all’alcol e alla droga. Intorno alle 8.45, la gendarmeria ha segnalato "diversi incidenti stradali" lungo la strada, tutti provocati dallo stesso veicolo. Quasi cinquanta vigili del fuoco sono stati mobilitati per soccorrere le vittime.

Attaque à Oléron : le maire réagit sur LCI



"Selon le parquet et les services de gendarmerie, il aurait crié 'Allah Akbar' au moment de son interpellation" : Christophe Sueur pic.twitter.com/fcUjMKwhP7 — LCI (@LCI) November 5, 2025

Secondo il procuratore della Repubblica di La Rochelle, Arnaud Laraize, il gesto dell’uomo è stato "volontario". Al momento dell’arresto avrebbe gridato "Allah Akbar". "Tuttavia, il movente non è stato confermato e l'inchiesta dovrà stabilirlo", ha detto il procuratore di Le Rochelle, Arnaud Laraize, specificando che la procura nazionale antiterrorismo "non ha ancora preso in carico il caso in questa fase". L'autista è stato fermato dalla polizia pochi minuti dopo l'incidente mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Secondo il Figaro, nel bagagliaio della Honda Civic sarebbero state trovate bombole di gas. L'uomo è in custodia con l’accusa di tentato omicidio. "È noto per le sue numerose trasgressioni, in particolare a causa del suo uso abituale di droghe e alcol", ha dichiarato al Parisien il sindaco di Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur. L'uomo non è elencato nel fascicolo di prevenzione della radicalizzazione che porta al terrorismo (Fsprt).

Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez, si sta recando sul luogo.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d'Oléron et Dolus d'Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

À la… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 5, 2025

Il canale LCI riferisce che una delle vittime è la assistente parlamentare di Pascal Markowsky, deputato del Rassemblement National per la Charente-Maritime. Sarebbe tra i feriti più gravi: avrebbe riportato fratture multiple e un trauma cranico ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Poitiers. "I nostri pensieri sono rivolti con tutto il cuore alla nostra collega, alla sua famiglia e a tutte le vittime di questo ultimo brutale attacco", ha commentato Jean-Philippe Tanguy deputato lepenista e Consigliere regionale della Somme.